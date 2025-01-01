Глава Прикамья Дмитрий Махонин назвал свою любимую школу Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канала Дмитрия Махонина

Во время прямого эфира, который состоялся 25 ноября, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о школе №146 на ул.Уральской, 110. По словам главы региона, строители в шутку говорят, что это его любимая школа.

«На самом деле так и есть, потому что в 2020 году я пришёл в разрушенное общежитие, которое было уже расселено. Мы долго думали, что с ним делать. Было приято решение что надо сделать точную 3D-модель этого здания. Это был не объект культурного наследия, но ценность его была не меньше. Мы повторили его точь-в-точь. Единственное, что появилось, это спортзал, потому что без него никуда. Были кривотолки, что там появится многоэтажка, но мы не враги той территории, на которой живем», — рассказал губернатор.

Он отметил, что в итоге «получилась хорошая школа с подсветкой и возможностями дополнительного образования».

Как писал «Новый компаньон», в первой половине сентября учащиеся приступили к учебе в новом здании.

Напомним, здание рядом с Пермским цирком по ул. Уральской, 110 было построено около 100 лет назад по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. В последние годы в нём находилось общежитие. Объект признали аварийным и расселили, а затем снесли, но позже воссоздали в в историческом облике. Здание передали школе № 146 для занятий школьников 7-11 классов.

