Двоих подростков обвиняют в совершении террористического акта в Перми Оба задержаны и заключены под стражу

Двоих 17-летних подростков обвиняют в совершении террористического акта 22 ноября в Индустриальном районе Перми. Как сообщается в официальном канале Следственного комитета РФ, оба задержаны и заключены под стражу.

«Ранее в одном из мессенджеров с несовершеннолетними связался неизвестный, который предложил совершить противоправное деяние за денежное вознаграждение. Выполняя данное задание в ночное время 22 ноября 2025 года, юноши, используя промышленную горючую жидкость, подожгли оборудование трансформаторной подстанции, расположенной в Индустриальном районе Перми», — рассказали в СКР.

Подросткам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору). В данный момент проведены осмотры места происшествия и изъяты имеющие значение предметы, ведутся допросы свидетелей, проводятся судебные экспертизы.

Ранее в Прикамье также был задержан подозреваемый в поджоге трансформаторной подстанции под Краснокамском в марте 2025 года. На момент совершения преступления ему также было 17 лет.

