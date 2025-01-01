Задержанного за поджог электростанции в Прикамье отправили в СИЗО Преступление он совершил ещё в 17-летнем возрасте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Молодого человека, задержанного по подозрению в поджоге трансформаторной подстанции под Краснокамском, отправили в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Прикамья.

«По ходатайству следователя СК России судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что 18-летнего молодого человека подозревают в поджоге электростанции, совершённом под Краснокамском в марте 2025 года. На момент совершения преступления ему было всего 17 лет. Полиции он рассказал, что с ним связался неизвестный в одном из мессенджеров и предложил поджечь объект за денежное вознаграждение.

Из-за происшествия около 50 домов в СНТ, расположенном рядом с электростанцией, остались без энергоснабжения. Ущерб, причинённый энергетической компании, оценили в 50 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Ведётся расследование.

В правоохранительных органах напоминают, что по данной статье УК РФ возраст наступления уголовной ответственности снижен до 14 лет. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.