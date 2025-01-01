Жителя Прикамья задержали по подозрению в поджоге электростанции За совершение преступления неизвестные пообещали ему деньги Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье задержали 18-летнего молодого человека по подозрению в поджоге трансформаторной подстанции под Краснокамском в марте 2025 года. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Следствием установлено, что в одном из мессенджеров с подозреваемым связался неизвестный, который предложил совершить противоправное деяние за денежное вознаграждение. В вечернее время 5 марта 2025 года подозреваемый, будучи несовершеннолетним, в целях дестабилизации деятельности органов власти при помощи горючей смеси совершил поджог трансформаторной подстанции», — рассказали в краевом СКР.

Полиции задержанный рассказал, что указанный объект он облил бензином и поджёг при помощи зажигалки. Пожар был локализован быстро, однако из-за происшествия около 50 домов в СНТ, расположенном рядом с электростанцией, остались без энергоснабжения. Восстановить его удалось на следующий день. Ущерб, причинённый энергетической компании, оценили в 50 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Материалы переданы для дальнейшего расследования в территориальные органы следственного комитета.

