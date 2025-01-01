Алёна Бронникова Время продажи алкоголя в Прикамье сократят с 1 марта 2026 года Спиртное перестанут продавать на час раньше Поделиться Твитнуть

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин 20 ноября подписал документ о внесении изменений в постановление 2011 года об ограничении условий и мест розничной продажи алкоголя. Документом устанавливается ограничение времени на продажу данной продукции.

Как указано в новом постановлении, опубликованном на сайте краевого правительства 24 ноября, розничная продажа алкогольной продукции с 1 марта 2026 года не будет допускаться с 22:00 до 08:00. В данный момент ограничение действует с 23:00 до 08:00.

Кроме того, изменениями в предыдущий документ устанавливается срок действия постановления — до 1 марта 2032 года. Оценка соблюдения обязательных требований будет осуществляться краевым минпромторгом.

О планах сократить время продажи алкоголя стало известно в сентябре. В пояснительных материалах к проекту уточнялось, что целью ужесточения ограничений является сокращение потребления алкогольных напитков, укрепление общественного порядка и снижение уровня преступности, связанной с алкогольным опьянением.

