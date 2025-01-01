В Пермском крае собираются сократить время продажи алкоголя

Отделы со спиртным будут закрываться в 22 часа

Запрет на продажу алкоголя

Власти Пермского края рассматривают возможность уменьшения времени, разрешенного для реализации алкогольной продукции.

Согласно проекту постановления, размещенному на сайте регионального министерства экономики, планируется ввести ограничение на продажу алкоголя в розницу с 22:00 до 08:00. Предлагаемые поправки коснутся постановления 2011 года, касающегося дополнительных мер регулирования условий и мест продажи спиртных напитков. В документ будет добавлен пункт, прямо запрещающий продажу алкогольной продукции в указанный временной промежуток.

Стоит напомнить, что в настоящее время в регионе действует запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 08:00.

В пояснительных материалах министерства экономики указано, что инициатором изменений выступил краевой Минпромторг. Целью ужесточения ограничений является сокращение потребления алкогольных напитков, укрепление общественного порядка и снижение уровня преступности, связанной с алкогольным опьянением.

В качестве примера приводятся другие регионы, где действуют более строгие ограничения на продажу алкоголя, а именно: Республика Коми, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Оренбургская и Белгородская области, где продажа алкоголя запрещена с 20-22 часов до 8, 9, 10 и даже 11 часов утра.

Первым на проект постановления обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

