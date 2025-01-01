В Пермском крае собираются сократить время продажи алкоголя Отделы со спиртным будут закрываться в 22 часа Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края рассматривают возможность уменьшения времени, разрешенного для реализации алкогольной продукции.

Согласно проекту постановления, размещенному на сайте регионального министерства экономики, планируется ввести ограничение на продажу алкоголя в розницу с 22:00 до 08:00. Предлагаемые поправки коснутся постановления 2011 года, касающегося дополнительных мер регулирования условий и мест продажи спиртных напитков. В документ будет добавлен пункт, прямо запрещающий продажу алкогольной продукции в указанный временной промежуток.

Стоит напомнить, что в настоящее время в регионе действует запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 08:00.

В пояснительных материалах министерства экономики указано, что инициатором изменений выступил краевой Минпромторг. Целью ужесточения ограничений является сокращение потребления алкогольных напитков, укрепление общественного порядка и снижение уровня преступности, связанной с алкогольным опьянением.

В качестве примера приводятся другие регионы, где действуют более строгие ограничения на продажу алкоголя, а именно: Республика Коми, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Оренбургская и Белгородская области, где продажа алкоголя запрещена с 20-22 часов до 8, 9, 10 и даже 11 часов утра.

Первым на проект постановления обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.