Прокуратура Прикамья помогла сироте восстановить жилищные права Ей выдали ключи от благоустроенной квартиры

Дмитрий Енцов

Прокуратура помогла жительнице Куединского района Пермского края и сироте восстановить свои жилищные права. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сообщается, что девушке три года не предоставляли жильё из специализированного жилого фонда, которое положено ей по закону. По этой причине она со своим ребёнком жила у бывшего опекуна и знакомых.

Прокуратура провела проверку, а затем обратилась с иском в суд для защиты прав молодой матери. Куединский райсуд Пермского края удовлетворил требования надзорного ведомства.

Решение суда исполнено: с девушкой заключён договор найма жилого помещения, ей выданы ключи от благоустроенной квартиры в Перми.

Ранее «Новый компаньон» также писал, что на пленарном заседании Пермской городской думы заместитель главы Перми Артём Балахнин отчитался о реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан и ликвидации аварийного жилищного фонда. В ближайшие три года власти намерены закупить жильё для детей-сирот на сумму более 2 млрд руб.

