На приобретение жилья для детей-сирот власти Перми выделят 2,1 млрд рублей Им предоставят 444 квартиры

Дмитрий Енцов

На пленарном заседании Пермской городской думы заместитель главы Перми Артём Балахнин отчитался о реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан и ликвидации аварийного жилищного фонда. В ближайшие три года власти намерены закупить жильё для детей-сирот на сумму более 2 млрд руб.

По его словам, на 1 ноября 2025 года в Перми проживало 1675 детей-сирот, из них у 1212 наступило право на обеспечение жильём. В то же время в подвешенном состоянии 73 случая неисполненных судебных решений.

С 2023 года наблюдается тенденция к снижению числа детей-сирот. Так, в 2023 году их было 1812 человек, в 2024-м — 1758, а в этом — 1675.

В 2025 году власти предоставили 156 квартир (по плану — 155), выдано 122 сертификата, 79 из которых уже реализованы.

С 2026 по 2028 год планируется приобрести для детей-сирот 444 квартиры на сумму 2,1 млрд руб.

