Ремонт корпуса химико-технологического техникума в Перми оценили в 174 млн рублей Поделиться Твитнуть

Управление капитального строительства Пермского края объявило тендер на поиск подрядчика для проведения капитального ремонта учебного корпуса пермского химико-технологического техникума, расположенного по адресу ул. Светлогорская, 5. Начальная стоимость контракта превышает 174 млн руб. Об этом сообщает ТК «Рифей-Пермь».

Согласно конкурсной документации, работы должны начаться с 1 февраля и завершиться не позднее 30 ноября 2026 года. Подрядчику предстоит выполнить внутренние работы на первом, третьем и четвертом этажах здания, а также провести ремонт кровли и лестничных клеток. Основной объем внутренних работ будет сосредоточен на первом и втором этажах.

Кроме того, необходимо провести ремонтные работы в мастерских и выполнить все наружные работы.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что госэкспертиза одобрила проекты строительства учебного корпуса и общежития для студентов Березниковского политехнического техникума в м/р Любимов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.