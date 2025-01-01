Проекты политехнического техникума и общежития в м/р Любимов прошли госэкспертизу Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Госэкспертиза Пермского края выдала положительные заключения на проекты строительства учебного корпуса и общежития для студентов Березниковского политехнического техникума в м/р Любимов, сообщили в Минстрое Пермского края.

В учебном корпусе будут оборудованы современные аудитории, мастерские и лаборатории, актовый и спортивный залы, библиотечно-информационный центр, столовая.

Второе здание – семиэтажное общежитие. Каждая комната рассчитана на трёх человек, на первом этаже – двухместные комнаты для маломобильных групп учащихся. Помимо жилых помещений, на каждом этаже будут кухни с бытовой техникой и мебелью, комнаты отдыха и подготовки к занятиям с доступом в интернет.

Кроме того, в общежитии разместится медпункт, во дворе появятся спортивные зоны. Территория благоустройства учебного корпуса и общежития будет единым пространством.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.