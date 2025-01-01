В Перми начал работать круглосуточный пункт обогрева Он находится на улице Героев Хасана Поделиться Твитнуть

В Свердловском районе заработал пункт обогрева для бездомных людей. Его работу организовали сотрудники АНО «Территория добра» совместно с Центром социальной адаптации Перми. Об этом сообщается в социальных сетях благотворительной организации «Территория передышки».

Ближайший адрес — ул. Героев Хасана, 98, К6.

Пункт обогрева представляет собой большую армейскую палатку. В ней есть печка, спальные места, средства санитарной обработки, камеры видеонаблюдения, тревожная кнопка и телевизор. Там же можно получить помощь социального работника. Рядом с палаткой есть баня и биотуалеты.

До палатки можно доехать на автобусах №19, 31, 57, 148, 823, 121 до ост. «Молкомбинат» или до ост. «2-я Бахаревская» на автобусе №57.

Как сообщал «Новый компаньон», в этом году палатку для бездомных перенесли с металлорынка, где она традиционно размещалась, на пустырь по ул. Ярославского. Однако позже организаторы вынуждены были искать новое место для пункта обогрева из-за несогласия местных жителей. Пермяки пожаловались на то, что такое соседство принесёт им вред. Жители писали про неприятный запах от биотуалетов и печную копоть.

