Палатка для бездомных в микрорайоне Крохалева в Перми вынуждена переехать Местные жители высказывались против такого соседства

фото из группы vk.com/tosyablochkova

Организаторы палатки для бездомных, расположенной в м/р Крохалева в Перми, вынуждены искать новое место для пункта обогрева. Причина — несогласие местных жителей с расположением палатки. Об этом сообщает «Вести-Пермь».

Напомним, палатку для бездомных перенесли с металлорынка на пустырь по ул. Емельяна Ярославского, 62. Организатором благотворительного проекта является АНО «Центр социальной поддержки «Территория добра».





Новое расположение пункта обогрева не устроило жителей м/р Крохалева. В соцсетях они отмечали, что такое соседство принесёт им вред от бездомных, неприятный запах от биотуалетов и печную копоть, которая осядет на постройках.





Организаторам предложили перенести палатку в промзону на ул. Васильева, где ворота с замком и нет электричества. Переезд пункта обогрева и проведение к нему электричества приведёт к дополнительным расходам. Также эти моменты не учтены в смете, которую поддержал Президентский фонд. Все вопросы с палаткой должны решить до начала заморозков.

