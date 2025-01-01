Анастасия Селиверстова В микрорайоне Крохалева в Перми устанавливают палатку для бездомных Поделиться Твитнуть

фото из группы vk.com/tosyablochkova

В Перми по адресу ул. Емельяна Ярославского, 62 монтирую палатку для ночлега бездомных. Информация об этом появилась в группе ВКонтакте «ТОС Яблочкова».

Организатором благотворительного проекта является АНО «Центр социальной поддержки «Территория добра»». Цель — дать возможность людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сохранить жизнь и здоровье. Реализуется проект при поддержке Фонда президентских грантов.

Помимо палатки между домами по адресу ул. Емельяна Ярославского, 60 и ул. Яблочкова, 29 также появятся социальная авто-баня и биотуалеты. Сама палатка будет отапливаться печкой.

Помощь бездомным будут оказывать весь зимний период, а также весной — до апреля 2026 года. В палатку будут привозить людей на ночлег, кормить и давать возможность помыться.

В социальных сетях жители микрорайона Крохалева активно обсуждают открытие центра помощи бездомным. Многие выступают против. В комментариях группы ВКонтакте «ТОС Яблочкова» отмечается, что в микрорайоне и так небезопасно.

«Это просто кошмар! Наш район как отброс. Тут и так психбольница, сейчас ещё и это. Как детям в школу ходить? Сейчас тёмное время и утром, и вечером», — пишет один из местных жителей.

