Директор Эндаумент-фонда ПГНИУ получила благодарность от главы Прикамья

Ксения Пунина

ПГНИУ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил Ксении Пуниной, директору Эндаумент-фонда ПГНИУ, благодарственное письмо за её вклад в развитие некоммерческого сектора региона и активную общественную деятельность. Об этом сообщается на сайте вуза.

Ксения Пунина, кандидат политических наук и один из основателей первого в регионе Фонда целевого капитала, созданного более десяти лет назад в Пермском университете, также возглавляет межрегиональный центр знаний по целевым капиталам «Дом эндаумента». Благодаря её усилиям Пермский край стал одним из лидеров в области развития целевых капиталов, привлекая свыше 110 млн руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Фонд целевого капитала «Добрянка» передал в доверительное управление АО «Регион Эссет Менеджмент» собранные за два года пожертвования. За это время 306 человек и две организации из 32 городов и сёл совершили 1009 пожертвований на сумму 3,07 млн руб.









