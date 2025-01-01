Эндаумент-фонд Добрянки в Прикамье передал в управление собранные пожертвования На развитие города собрано 3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье Фонд целевого капитала «Добрянка» передал в доверительное управление АО «Регион Эссет Менеджмент» собранные за два года пожертвования. За это время 306 человек и две организации из 32 городов и сёл совершили 1009 пожертвований на сумму 3,07 млн руб.

Как сообщили в фонде, «Регион Эссет Менеджмент» входит в топ-5 управляющих компаний России по количеству целевых капиталов в управлении.

Фонд «Добрянка» был создан в 2023 году, к 400-летию Добрянки. Он стал первым в стране эндаумент-фондом малого города, созданным за счёт массовых пожертвований местных жителей, земляков и их друзей из других территорий. Целевой капитал Добрянки бессрочный. За счёт него первые проекты, созданные по инициативе горожан и местных НКО, фонд планирует профинансировать весной 2026 года.

Ранее сообщалось, что фонд «Добрянка» вошёл в число победителей конкурса благотворительного фонда Владимира Потанина «Целевые капиталы: стратегия роста». Каждый победитель получит по 25 млн руб. в виде гранта на укрепление своего эндаумент-фонда.

