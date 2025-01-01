Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Три фонда целевого капитала из Пермского края стали победителями конкурса фонда Потанина Поддержку получат школа, театр и один из малых городов Прикамья Поделиться Твитнуть

«Замок герцога Синяя Борода»

Благотворительный фонд Владимира Потанина объявил результаты конкурса «Целевые капиталы: стратегия роста».

Среди 20 организаций-победителей, каждая из которых получит по 25 млн руб. в виде гранта на укрепление своего эндаумент-фонда, три институции из Пермского края. Таким образом, Пермский край стал самым успешным регионом по итогам конкурса, кроме Москвы (на долю столицы приходится 10 грантов).

Старейший и самый известный из трёх пермских фондов-победителей — фонд целевого капитала Пермского театра оперы и балета. Он был создан в 2021 году, причём средства для его создания театр получил тоже в виде гранта от фонда Потанина. Исполнительным директором фонда поддержки Пермского театра оперы и балета является Наталия Атаманова.

Средства фонда целевого капитала используются в театре для привлечения высококлассных специалистов со стороны, для организации просветительских программ, для книгоиздания, а также создания спектаклей. Так, средства фонда были задействованы в создании спектакля «Замок герцога Синяя Борода» (18+), который принёс театру четыре «Золотые маски».

Среди победителей — первый в Пермском крае городской эндаумент-фонд — фонд «Добрянка», созданный в 2023 году. Его официальная цель — сделать Добрянку самым добрым городом в мире. Средства, полученные от управления целевым капиталом, фонд тратит на грантовые программы в сфере экологии, культуры, образования, спорта, медицины и социальной поддержки. Участвовать в грантовых конкурсах могут НКО, ТОСы, бюджетные учреждения и физические лица.

Третий победитель конкурса фонда Потанина — АНО «Клуб друзей физико-математической школы № 146». Эта организация только планирует создать свой эндаумент-фонд.

Всего на конкурс «Целевые капиталы: стратегии роста» было подано 136 заявок из 41 региона.

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