Наследники экс-гендиректора пермского Треста №14 судятся по «Сосновому бору» С бывших руководителей санатория взыскано 147 млн рублей Поделиться Твитнуть

Санаторий "Сосновый бар"/ фото: санатории-перми.рф

Арбитражный суд Пермского края вынес решение по спору между наследниками экс-гендиректора пермского Треста №14 Владимира Мачехина, скончавшегося в 2020 году, об одном из крупнейших активов предприятия — санатория «Сосновый бор» на Гайве в Перми (ул. Усадебная, 55). По данным картотеки суда, иск одной из его дочерей Маргариты Именных был частично удовлетворён в конце октября.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», Маргарита Именных, взыскала со своей сестры Натальи Белобородовой и бывшего члена совета директоров общества Павла Шубенцева 147,9 млн руб. В суде было установлено, что ответчики, занимавшие в разное время должности руководителей ООО «СОК СП „Сосновый бор», заключили заведомо невыгодные договоры с АО «Маэстро», в котором они являлись мажоритарными акционерами.

По мнению истца, ответчиками был причинён ущерб в размере 115,1 млн руб. и не получена прибыль в размере 32,3 млн руб. В рамках договоров между «Маэстро» и «СОК СП „Сосновый бор» ООО получило в аренду четвёртую часть комплекса санатория. Расходы на аренду, по договору 2023 года, превысили доход общества за весь период деятельности в том же году. Из-за необоснованных расходов на продукты питания обществу причинён ущерб на 17 млн руб., убытки на 7,5 млн руб. в результате эксплуатации автомобиля Volkswagen Caravelle в личных целях ответчиков и 5,4 млн руб. за услуги по проведению развлекательных мероприятий, фактическое оказание которых не подтверждено. Сами ответчики с заявленными требованиями не согласились.

Ранее стало известно, что комиссия по ПЗЗ одобрила смену территориального зонирования для реконструкции «Соснового бора». АО «Маэстро» намерено построить новые жилые корпуса, здание медцентра, гостиницу со СПА-комплексом, лыжероллерную трассу и стадион.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.