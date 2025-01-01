Алёна Бронникова Комиссия по ПЗЗ одобрила зонирование под реконструкцию «Соснового бора» в Перми Проект отправят на утверждение краевому правительству Поделиться Твитнуть

Фото: Алина Наумова

Комиссия по землепользованию и застройке Перми утвердила смену территориального зонирования в Орджоникидзевском районе для реконструкции санатория «Сосновый бор». Вместо рекреационно-природной зоны Р-2 часть территории войдёт в границы зоны центра обслуживания рекреационных участков Ц-4.

Как рассказали «Новому компаньону» в Министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, вопрос о смене зонирования вернулся после общественных обсуждений. Его рассмотрели и приняли решение. Теперь проект направят на утверждение в краевое правительство.

Напомним, собственник санатория АО «Маэстро» летом обратился в комиссию по ПЗЗ с просьбой установить границы территориальной зоны Ц-4 на участке площадью 9,8 га по ул. Усадебной, 55 для обновления «Соснового бора». В настоящее время в многопрофильном лечебно-оздоровительном учреждении располагаются административные и жилые корпуса, проектом предлагается строительство новых жилых корпусов, здания медцентра, гостиницы со СПА-комплексом, лыжероллерной трассы и стадиона.

