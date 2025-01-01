Санаторий «Сосновый бор» в Перми планируют реконструировать Владельцы хотят возвести новые корпуса, СПА, трассу и стадион Поделиться Твитнуть

Фото: Алина Наумова

Собственник санатория «Сосновый бор» планирует реконструировать территорию. С соответствующим заявлением ООО «Маэстро» обратилось в комиссию по землепользованию и застройке.

На территории санатория предлагается выделить границы центра обслуживания рекреационных участков Ц-4, зонирование пройдёт на участке площадью 9,8 га. Сейчас территория относится к рекреационно-природной зоне Р-2.





На заседании представитель краевого минимущества подчеркнула, что в настоящее время в многопрофильном лечебно-оздоровительном учреждении располагаются административные и жилые корпуса, высота которых варьируется от одного до трёх этажей. Проектом планируется строительство новых жилых корпусов, здания медцентра, гостиницы со СПА-комплексом, лыжероллерной трассы и стадиона.





Министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова назвала проект «интересным». Комиссия направила проект на общественные обсуждения.

