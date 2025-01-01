В пермском аэропорту задерживаются рейсы Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Согласно данным онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино, 25 ноября задерживается вылет рейса А4 6018 авиакомпании «Азимут» в Минеральные Воды. Самолёт должен был вылететь из Перми в 15:25 по местному времени, но его отправку перенесли на 16:00.

Кроме того, с опозданием в пермский аэропорт прибудет рейс А4 4027 этой же авиакомпании из Махачкалы: воздушный борт приземлится в Большом Савино в 15:15

Отметим, утром в пермском аэропорту также были задержаны вылеты самолётов в Санкт-Петербург, Сочи, Махачкалу, Москву и Шарм-эш-Шейх. Рейс в Камрань из аэропорта Большое Савино был задержан на пять с половиной часов и вылетел только в 3:32.

Как сообщал «Новый компаньон», в понедельник, 24 ноября, жители Перми столкнулись с проблемой вылета в Ташкент из-за отмены рейса.

