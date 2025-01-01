Первый рейс из Перми в Камрань отложили на 25 ноября Отменён вылет борта в Ташкент Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В аэропорту Большое Савино 24 ноября задерживаются или отменены несколько рейсов. Эти данные следуют из информации, размещённой на онлайн-табло воздушной гавани.

Так, вылет первого самолёта компании Azur air из Перми в Камрань (Вьетнам) отложили практически на три часа. Он вылетит не ранее 00:50 25 ноября вместо 22:00 24 ноября. А вылет борта из Перми в Ташкент перевозчика «Ювт Аэро» отменили вовсе.

С большим опозданием прибудет в Пермь рейс из Казани: самолёт должен был прилететь в 12:30, но сейчас ожидается лишь в 22:00. Также задерживается рейс из Камрани (Вьетнам): по расписанию в 19:40, расчётное время — 22:50.

Кроме того, рейс из Ташкента, который должен был прибыть в Пермь в 21:30, отменён.

Напомним, авиакомпания Azur air сегодня должна была запустить рейсы из аэропорта Большое Савино в аэропорт Камрань (он находится в получасе езды от вьетнамского Нячанга). Следующие рейсы запланированы на 6, 18 и 30 декабря.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.