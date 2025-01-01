В пермском аэропорту сообщили о запуске рейсов во Вьетнам с 24 ноября До конца года будет совершено четыре перелёта Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Авиакомпания AZUR air запускает рейсы из аэропорта Большое Савино в Нячанг (Вьетнам), полётная программа стартует 24 ноября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе пермской воздушной гавани.

Авиаперевозчик будет обслуживать маршрут в рамках чартерных рейсов с частотой вылетов раз в 12 дней. Билеты на рейсы продаются в составе туристических путёвок.

На сайте Большого Савино уже содержится информация о четырёх перелётах в аэропорт Камрань (он находится в получасе езды от Нячанга): 24 ноября, 6, 18 и 30 декабря.

О готовящейся полётной программе во Вьетнам «Новый компаньон» писал ещё в июле. Тогда директор пермского турагентства «А-ТУР» рассказывала о готовящемся старте чартерных перелётов в Нячанг с 12 ноября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.