Прямые рейсы из Перми во вьетнамский Нячанг начнутся в ноябре Частота рейсов составит раз в 12 дней Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

С ноября этого года путешественники из Перми смогут напрямую улететь во вьетнамский город Нячанг. Такая информация опубликована в telegram-канале Алины Балыбердиной, директора пермского турагентства «А-ТУР».

Прямые вылеты из краевой столицы в Нянчанг начнутся с 12 ноября этого года, полётная программа по маршруту продлится до 24 марта следующего года. Частота рейсов составит один раз в 12 ночей.





Стоимость путёвки пока неизвестна. Согласно данным сайта Tourvisor, в настоящее время стоимость тура из Екатеринбурга в Нянчанг начинается от 118 тыс. руб. с человека. Цена указана за трёхзвёздочный отель с включёнными завтраками.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в ноябре этого года из Перми начнутся прямые рейсы в Таиланд . Полётная программа запланирована с 8 ноября 2025 года до 1 мая 2026 года. Планируется, что частота полётов составит один раз в 12 дней. Стоимость путёвки с включёнными завтраками начинается от 97 тыс. руб. с человека.

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