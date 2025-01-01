Прямые рейсы из Перми в Таиланд возобновятся в ноябре Планируется, что частота полётов составит один раз в 12 дней Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

С ноября этого года путешественники из Перми смогут улететь прямым рейсом в Таиланд. Об этом сообщает туристическое агентство «Олимп» на своей странице в социальных сетях.

По информации агентства, прямые вылеты начнутся с 8 ноября 2025 года и продлятся до 1 мая 2026 года. Планируется, что частота полётов составит один раз в 12 дней.

Стоимость путёвки с включёнными завтраками начинается от 97 тыс. руб. с человека.





Кроме того, в агентстве добавили, что для граждан России действует безвизовый режим при краткосрочных поездках в Таиланд. В стране можно находиться без визы до 60 дней.





Ранее также сообщалось, что в мае 2025 года авиакомпания «ЮВТ-Аэро» начинает осуществлять прямые авиарейсы № 705 по маршруту Пермь—Ташкент . Полёты будут выполняться еженедельно (по понедельникам), с вылетом в 23:10, до 25 августа. Для перелётов будет использоваться самолёт Bombardier, а время в пути составит 3 часа 20 минут. Обратные рейсы будут прилетать в Пермь с 13 мая по 26 августа по вторникам.

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