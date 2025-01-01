Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Адвокаты худрука Пермского Театра-Театра попросили суд отказать прокуратуре в иске Слушания продолжатся 28 ноября Поделиться Твитнуть

Борис Мильграм

Андрей Чунтомов

В Ленинском районном суде Перми 25 ноября продолжились прения сторон по иску прокуратуры к художественному руководителю Театра-Театра Борису Мильграму. Прокуратура, напомним, настаивает на увольнении Мильграма, обнаружив признаки конфликта интересов в трудовых отношениях Пермского Театра-Театра с режиссёром Александром Пронькиным, являющимся мужем дочери худрука Эвы Мильграм.

Прокурор Алексей Неустроев, в частности, утверждал, что, по мнению прокуратуры, Мильграм не вовремя сообщил учредителю театра — министерству культуры Пермского края — о ситуации, которая могла привести к конфликту интересов (заключению контрактов с зятем Мильграма), по мнению прокурора, закон предписывает делать такие уведомления по каждому из договоров, а не по всем 12 сразу. Прокуратура также считает, что в театре не были созданы условия для конкурентного выбора постановщика: с Александром Пронькиным были заключены договоры как с единственным поставщиком. То, что большинство договоров были подписаны не Мильграмом, а директором театра Егором Мухиным, прокурор назвал формальностью и продолжил настаивать на увольнении Мильграма в связи с утратой доверия по причине нарушения худруком антикоррупционного законодательства.

Адвокат Мильграма Оксана Пономарёва напомнила о сути проекта «Театр в школы», в реализации которого в Театре-Театре участвовал Александр Пронькин, о его соответствии политике российского руководства в сфере культуры, о связи проекта с федеральной программой "Пушкинская карта". Кроме того, адвокат напомнила о показаниях Егора Мухина, в которых идёт речь о том, что рассматривались разные кандидатуры режиссёров, поэтому кандидатура Пронькина не была безальтернативной. Кроме того, Пронькин согласился на работу на очень выгодных для театра условиях. Переговоры об условиях работы с режиссёром вёл Егор Мухин, а не Борис Мильграм. Мильграм в обсуждении трудовых отношений не участвовал.

Адвокат напомнила также о том, что все поставленные Пронькиным спектакли принимались коллегиально и принесли театру доход около 20 млн руб.

По мнению адвоката, прокуратуре не удалось доказать ни наличие конфликта интересов в ситуации с Пронькиным, ни наличие ущерба от действий Мильграма, ни безнаказанность Мильграма, которому министерством культуры уже было вынесено взыскание за несвоевременное уведомление о возможном конфликте интересов.

Оксана Пономарёва в своём выступлении сослалась на решение Пермского краевого суда в отношении куратора Музея современного искусства ПЕРММ Арсения Сергеева, на основании которого бывший директор музея Наиля Аллахвердиева оспаривает своё увольнение по аналогичному с Мильграмом основанию.

Оксана Пономарёва напомнила, что зять не входит в круг близких родственников, и прокуратура не доказала обратное.

Наконец, адвокат ответчика сообщила, что, согласно показаниям представителей министерства культуры Пермского края, работодатель Мильграма вовсе не утратил к нему доверие, а, напротив, дал ему блестящую характеристику. Кроме того, по мнению юриста, срок для применения взыскания в виде увольнения — один месяц с момента обнаружения проступка и три года с момента его совершения — уже превышен, поэтому это увольнение будет незаконным.

Оксана Пономарева также напомнила о масштабе личности Мильграма и его ключевой роли в театральном процессе Пермского края.

Представитель соответчика — министерства культуры Пермского края — тоже не согласился с иском прокуратуры. Юрист минкульта Ирина Сальникова не увидела в действиях Мильграма оснований для его увольнения в связи с утратой доверия.

Она напомнила суду, что в 2023 году прокуратура знала, что к Мильграму были применены дисциплинарные меры в виде взыскания, и тогда эти меры не вызвали несогласия у надзорного органа.

Судья Ольга Будилова объявила перерыв в судебном заседании до 28 ноября.

