Из-за нерасселения аварийного дома в Прикамье возбуждено уголовное дело о халатности

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В СУ СКР по Пермскому краю уточнили, по какой статье возбуждено уголовное дело по жалобам жителей аварийного дома в Соликамске. Ранее стало известно, что Александр Бастрыкин взял его расследование на контроль.

В ведомстве рассказали, что уголовное дело заведено по факту халатности должностных лиц (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Напомним, жительница Соликамска обратилась в следственный комитет, сообщив о нарушении жилищных прав граждан, проживающих в аварийном доме на ул. Спортивная. Дом был признан аварийным в 2019 году из-за физического износа. Здание, построенное в 1965 году, находится в непригодном состоянии: протекает крыша, трубы, просел потолок. Следствие установило, что несмотря на признание дома аварийным и подлежащим сносу, местные власти до сих пор не расселили и не снесли его, создавая угрозу для жизни и здоровья жильцов. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательств.

Ход расследования контролируется региональным ведомством.

