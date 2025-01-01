Александр Бастрыкин запросил материалы уголовного дела по аварийному дому в Прикамье Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В адрес председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина поступило обращение через социальную сеть ВКонтакте от жителей аварийного дома на ул. Спортивной в Соликамске Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба следкома.

Дом, построенный в 1965 году, находится в плачевном состоянии: кровля протекает, инженерные системы неисправны, а подвалы регулярно затапливаются. Несмотря на то что дом был признан аварийным ещё в 2019 году, новые квартиры жильцам до сих пор не предоставлены. Срок расселения установлен на 2031 год, но обращения граждан в различные инстанции не принесли результатов.

СУ СК России по Пермскому краю возбудило уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела. Центральный аппарат ведомства взял исполнение поручения на контроль.

