Утром 25 ноября в Перми прошёл ливень

В Перми и центральных районах Пермского края утром 25 ноября фиксируется необычный для третьей декады ноября дождь, об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

На холодном фронте наблюдаются осадки с максимальной интенсивностью до 31 мм/ч, однако их продолжительность будет кратковременной — около получаса.

Синоптики, комментируя спутниковые снимки, обратили внимание на образовавшуюся линейную систему кучево-дождевых облаков, что более характерно для тёплого времени года.

В ГИС-центре также напомнили, что этот же циклон стал причиной аномально поздних осенних гроз в Центральном федеральном округе в понедельник, 24 ноября.

Ранее «Новый компаньон» писал, что вся неделя в Пермском крае ожидается аномально тёплой — в среднем температура будет на 8° выше нормы.

