Синоптики пообещали аномально тёплую неделю в Пермском крае Суточный рекорд тепла может состояться 25 ноября

Константин Долгановский

На предстоящей неделе в Пермском крае ожидается аномально тёплая погода — в среднем температура будет на 8° выше нормы. Это связано с юго-западным переносом воздушных масс, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Во вторник и пятницу территория края окажется под влиянием двух циклонов, которые будут смещаться с Центральной Европы на Приполярный Урал. Эти циклоны принесут значительное количество осадков: первый — на север края, а второй — в центральные районы. В результате в центральных районах края прогнозируются осадки в виде мокрого снега, которые могут привести к формированию снежного покрова высотой до 10-15 см. Однако нельзя исключать, что этот снежный покров растает при последующих оттепелях в декабре.

На юге края к концу недели существенный снежный покров не сформируется, а на севере ожидается значительный прирост снежного покрова.

В понедельник погоду в Пермском крае будет определять антициклон, перемещающийся через Урал в Казахстан. Температурный фон по краю составит -1…-6°, а в Перми -1…-3°. Облачная погода без осадков и со слабым ветром будет преобладать в течение дня.

Во вторник ожидается мощный вынос тепла в теплом секторе циклона, который будет смещаться с Центра Европейской России на Приполярный Урал. Тропическая воздушная масса со Средиземного моря снова распространится на большую часть территории Пермского края, что приведёт к потеплению до +3…+6° днём. На севере и востоке края температура будет колебаться в пределах 0…+2°. Гололедица, сформировавшаяся после обильных осадков в воскресенье, во вторник днём в основном растает. Однако ночью и утром при прохождении тёплого фронта в северной части края возможен переохлажденный и ледяной дождь, особенно в Кудымкаре, Березниках и Соликамске.

В Перми и южной части края пройдёт дождь при положительной температуре, а на севере края — сильный мокрый снег (до 10 мм осадков). Температура воздуха в Перми ночью составит -2…-4°, а днём поднимется до +4°, что выше суточного рекорда тепла для 25 ноября.

В среду в тылу циклона поступит более прохладный воздух. Температура по краю будет колебаться в пределах 0…-4°, а в Перми — 0…-2°. Небольшой снег продолжится только на востоке края, на остальной территории осадков не ожидается.

В ночь на четверг на большей части края температура еще немного понизится (до -2…-7°, в Перми -3…-5°). Днём в четверг на большей части края также осадков не ожидается, но на юге под влиянием малоподвижного фронта возможен мокрый снег. Температура воздуха по краю составит 0…-5°, а в Перми -1…-3°. Ветер будет слабым.

В пятницу последний циклон, выходящий с центра Европейской России на Приполярный Урал, принесет значительные осадки и оттепель. Ожидается интенсивный мокрый снег, на юге края с дождём. Температура воздуха будет колебаться от -2° на севере до +2° на юге, в Перми — около 0°. Осадки продолжатся до утра субботы, их общее количество в районе Перми может составить 15-20 мм. В результате ожидается формирование снежного покрова высотой 10 см и более. Однако если температура окажется хотя бы на 1° выше прогнозируемой, значительная часть осадков выпадет в виде дождя. На юге края, где температура будет до +2°, ожидается мокрый снег с дождем, и снежный покров, вероятно, растает.

В конце недели в Пермском крае возможен новый снегопад на севере и востоке территории, а на остальной территории осадки прекратятся. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0…-3°.

