С начала года число безбилетников в общественном транспорте Перми снизилось на 4% Штрафы за неоплату проезда приставы списывают принудительно

Администрация Перми

Начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин рассказал о том, как изменилось число безбилетных пермяков в общественном транспорте и какой процент они сейчас занимают общей структуре пассажиров.

«За этот год почти на 4% количество безбилетников упало, и сейчас колеблется от 7 до 10%», — сказал чиновник во время эфира на телеканале ВЕТТА.

По словам начальника дептранса, в последнее время финансовая дисциплина в краевой столице растёт, хотя «это процесс непростой, и он требует выработки у пассажиров привычки».

В департаменте транспорта вышли с предложением увеличить число сотрудников контрольной службы, чтобы обеспечить наибольший охват маршрутов.

Путин отметил, что дептранс сейчас «плотно работает» со службой судебных приставов, и у тех пермяков, которые не оплачивают проезд добровольно, деньги взыскивают принудительно.

«Есть случаи, когда один и тот же человек привлекается к штрафу утром и вечером», — добавил чиновник.

Как ранее писал «Новый компаньон», за первые три квартала этого года в столице Прикамья оштрафовали 15 800 пассажиров, которые не оплачивали проезд. Они заплатили в бюджет 35 млн руб. в виде штрафов.

