Мать погибшего на уборке урожая в Прикамье тракториста получит компенсацию Моральный ущерб оценили в 1,5 млн рублей

Прокуратура Пермского края

Матери погибшего во время уборки урожая тракториста в Еловском муниципальном округе выплатят компенсацию морального вреда. Соответствующий иск прокуратуры был удовлетворён судом. С работодателя будет взыскано 1,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа Прикамья.

«Прокуратура Еловского района провела проверку исполнения требований в сфере охраны труда в деятельности крестьянско-фермерского хозяйства, где произошёл смертельный случай на производстве. Установлено, что по причине несоблюдения требований безопасности при организации и производств работ, в процессе уборки урожая тракторист попал под работающие детали сельскохозяйственной техники. Полученные мужчиной травмы оказались смертельными», — рассказали в прокуратуре.

Надзорный орган проконтролирует исполнение судебного решения после его вступления в законную силу.

В прошлом году «Новый компаньон» писал, что в Еловском округе во время работы в крестьянско-фермерском хозяйстве погиб тракторист-машинист предприятия, когда и при каких обстоятельствах это произошло, не уточнялось. Глава предприятия вовремя не сообщил об этом в Госинспекцию труда.

