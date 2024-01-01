В Прикамье владелец фермерского хозяйства скрыл гибель своего работника Инспекция труда проводит проверку Поделиться Твитнуть

В Еловском округе Пермского края во время работы в крестьянско-фермерском хозяйстве (КФХ) погиб тракторист-машинист предприятия, однако глава КФХ скрыл этот факт. Позже прокуратура обратилась в Государственную инспекцию труда в Пермском крае, сообщив о нарушениях трудового законодательства в сфере охраны труда.

Как выяснилось, работодатель, глава крестьянско-фермерского хозяйства Иван Пастухов в установленный законом срок не уведомил краевую Госинспекцию труда о несчастном случае со смертельным исходом. Тем самым был нарушен порядок извещения о несчастных случаях.

Когда произошло ЧП и при каких обстоятельства, не уточняется.

Ведомством организовано расследование по факту гибели работника. По его итогам будут приняты меры административного характера, а материалы расследования отправят в органы следствия. Теперь главе КФХ грозит уголовное дело.

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