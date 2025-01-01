Власти Перми запустят электрички до Закамска в 2030 году Запуск будет возможен после модернизации путей Поделиться Твитнуть

Запустить электрички до Закамска в Перми власти обещают в 2030 году. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края на вопрос жителей под постом губернатора в соцсетях.

По информации ведомства, запуск «Ласточки» до Закамска возможен только после передачи участка железной дороги и последующей модернизации железнодорожных путей. Для передачи между правительством Пермского края, Пермским пороховым заводом, администрацией Перми и ОАО «РЖД» было заключено четырёхстороннее соглашение о сотрудничестве.

«После передачи участка потребуется модернизация путей. Запуск пассажирских перевозок будет возможен только после этих мероприятий, он планируется в 2030 году», — рассказали в минтрансе.

Напомним, четырёхстороннее соглашение о развитии железнодорожного сообщения на направлении Пермь II—Закамск было подписано 20 июня 2024 года. Документ закрепляет намерения сторон по передаче семикилометрового участка грузового пути Пермского порохового завода от предприятия до ст. Курья в собственность РЖД для дальнейшего обустройства под пассажирские перевозки и запуска электропоезда.

Отмечалось, что для развития также потребуется строительство новых железнодорожных остановочных пунктов, создание рядом с ними остановок автобусов, обустройство уличной инфраструктуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.