Власти, РЖД и завод договорились о развитии ж/д сообщения между Пермью и Закамском Документ позволит включить маршрут в пермское метро Поделиться Твитнуть

В четверг, 20 июня, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Перми Эдуард Соснин, начальник Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Павел Бурцев и гендиректор ФКП «Пермский пороховой завод» Леонид Козлов заключили соглашение о сотрудничестве в целях развития пассажирского пригородного железнодорожного сообщения на направлении Пермь II—Закамск.

Как уточнили в пресс-службе краевого правительства, документ закрепляет намерения сторон по передаче 7-километрового участка грузового ж/д пути Пермского порохового завода от предприятия до станции Курья в собственность РЖД. Его планируется обустроить под пассажирские перевозки и запустить электропоезда между Закамском и центром города.

Глава Прикамья заявил, что направление городского метро для скоростных электропоездов Пермь II—Закамск будет востребованным, так как в Закамске расположены крупные промышленные предприятия — «Пороховой завод», «Галоген» и «Сорбент». «Ласточки» обеспечат пермякам комфортные условия поездки до работы и значительно сократят время в пути.

Как сообщили в РЖД, для развития направления потребуется строительство новых железнодорожных остановочных пунктов, создание рядом с ними остановок автобусов, обустройство уличной инфраструктуры и пр.

Напомним, в апреле 2022 года запущены 47 пригородных поездов по четырем диаметрам и кольцевому маршруту с беспересадочным следованием по станции Пермь II.

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