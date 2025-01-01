На СВО погиб житель Пермского края Леонид Олампиев Его проводят в последний путь 25 ноября Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб Леонид Олампиев из Александровска Пермского края. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсетях.

Леонид Олампиев родился 2 апреля 1989 года. Как и когда оказался на СВО, не уточняется. Также нет данных об обстоятельствах его смерти.

Похороны военнослужащего состоятся 25 ноября. Церемония прощания будет проводиться в городском Дворце культуры с 10:00 до 12:00. Мужчину похоронят на кладбище в Александровске.

Администрация Александровского муниципального округа выразила соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

Как ранее писал «Новый компаньон», в этот же день, 25 ноября, в Прикамье простятся с жителем Нытвы, гвардии рядовым Александром Токаревым. Он тоже погиб на СВО.

