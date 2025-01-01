В Прикамье простятся с погибшим на СВО Александром Токаревым
Его похоронят на малой родине в Нытве
В ходе специальной военной операции, проявив мужество и героизм, погиб нытвенец Александр Токарев. Об этом сообщается в официальной группе администрации Нытвенского округа ВКонтакте.
Обстоятельства и дата его смерти не уточняются. Известно лишь, что на СВО он был гвардии рядовым.
В последний путь солдата проводят 25 ноября.
Церемония прощания с Александром Токаревым пройдёт в Доме культуры Нытвы (пр. Металлургов, 1а) с 10:00, гражданская панихида — в 10:30.
В администрации Нытвенского муниципального округа выразили соболезнования всем родным и близким погибшего.
