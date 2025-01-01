Прокуратура добилась установки уличного освещения в деревне Пермского края Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В результате проверки, проведенной прокуратурой Березников (Пермский край), было установлено, что местные власти не обеспечили установку уличного освещения на ул. Пархоменко и на участке автодороги по ул. Челюскинцев в д. Семино, а это нарушает права граждан на безопасное передвижение по дорогам, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По итогам проверки главе города было направлено представление, и после его рассмотрения все выявленные нарушения были устранены. Теперь на указанных участках автомобильных дорог установлено уличное освещение, соответствующее нормативным требованиям.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на поставку уличных светильников в Перми власти выделили 52 млн руб. Планируется закупить почти 2 тыс. светильников.

