Власти Перми заключили контракт по модернизации системы оплаты парковок

МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» заключило контракт на выполнение работ по модернизации системы защиты информации и внедрение новой подсистемы обработки и хранения данных системы оплаты парковок в Перми. Информация опубликована на сайте госзакупок.

По окончании срока подачи заявок была подана только одна заявка на участие в закупке, она была признана соответствующей требованиям. Единственным участником стало АО «Бионт», одна из первых компаний в Пермском крае, предоставляющая услуги по обеспечению информационной безопасности. Стоимость контракта составила 10,49 млн руб.

Как сообщалось ранее, целью выполнения работ является модернизация системы защиты информации, сопутствующие работы проводятся для оптимизации затрат на инфраструктуру. Исполнитель должен завершить их в течение 60 рабочих дней c даты заключения контракта. Работы будут профинансированы из городского бюджета.

По данным выписки из ЕГРЮЛ, АО «Бионт» было зарегистрировано в 1993 году в Перми. Основная деятельность связана с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Генеральный директор с ноября 2023 года — Андрей Григоров. По итогам прошлого года выручка составила 120,2 млн руб., чистая прибыль — 18,9 млн руб. У компании имеется пять действующих лицензий, в том числе на образовательную деятельность, деятельность по технической защите конфиденциальной информации, производство и распространение шифровальных (криптографических) средств и информационных систем, защищённых с их использованием.

