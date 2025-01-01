Экс-глава налоговой службы Прикамья Чулпан Госсамова стала гендиректором АНО «Цифровая экономика» Она сменила на этом посту Сергея Плуготаренко Поделиться Твитнуть

Чулпан Госсамова

Константин Долгановский

Бывший руководитель УФНС по Пермскому краю Чулпан Госсамова стала генеральным директором АНО «Цифровая экономика». Информация об этом была внесена в ЕГРЮЛ 20 ноября. Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье». Ранее стало известно, что кандидатура Госсамовой была предложена вице-премьером Дмитрием Григоренко, отвечающим за цифровую трансформацию.

Предыдущий руководитель «Цифровой экономики» Сергей Плуготаренко занимал эту должность с октября 2022 года, но покинул её по истечении контракта по соглашению сторон.

АНО «Цифровая экономика» выступает в качестве платформы для взаимодействия между бизнесом и государством в сфере развития цифровой экономики в России. В 2024 году в число учредителей компании вошли 36 организаций и ведомств, среди которых Минцифры, Сбербанк, VK, Яндекс и МТС. Организация играет ключевую роль в продвижении цифровых инициатив и проектов в стране.

Чулпан Госсамова родилась в Казани в 1977 году. У неё высшее образование: в 1999 году она окончила Казанский финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит». В том же году она начала работать в налоговых органах. С 2010 года занимала должность заместителя руководителя УФНС по Республике Татарстан, а в ноябре 2018-го возглавила Управление ФНС по Пермскому краю.

Как ранее писал «Новый компаньон», после увольнения из налоговой службы Прикамья Госсамова продолжила свою карьеру в российском правительстве, где возглавила управление, занимающееся аналитической работой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.