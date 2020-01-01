И.о. руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю назначена Наталья Гурова Прежний глава УФНС перешла на работу в правительство РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Исполняющей обязанности руководителя Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Пермскому краю назначена Наталья Гурова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В новой должности Гурова приступила к работе с 7 февраля 2022 года.

Прежний руководитель УФНС Чулпан Госсамова покинула пост по собственному желанию. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», Госсамова продолжит свою карьеру в правительстве РФ. Там она возглавит управление, занимающееся аналитической работой.

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