И.о. руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю назначена Наталья Гурова
Прежний глава УФНС перешла на работу в правительство РФ
Исполняющей обязанности руководителя Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Пермскому краю назначена Наталья Гурова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В новой должности Гурова приступила к работе с 7 февраля 2022 года.
Прежний руководитель УФНС Чулпан Госсамова покинула пост по собственному желанию. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», Госсамова продолжит свою карьеру в правительстве РФ. Там она возглавит управление, занимающееся аналитической работой.
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