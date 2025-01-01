Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В усадьбе Мешкова Пермский краеведческий музей откроет архив, кафе и выставочное пространство Первая выставка в новом зале будет посвящена Каме Поделиться Твитнуть

Пермский краеведческий музей отмечает 135-летие. По этому поводу 21 ноября состоялось торжественное заседание учёного совета музея, на котором руководство учреждения поделилось планами развития на ближайшие годы.

В частности, руководитель Дома Мешкова Светлана Неганова рассказала, как музей планирует использовать новые площади — переданные ему от Камского речного пароходства подсобные строения усадьбы Николая Мешкова.

Освоение служебных помещений — каретного сарая, флигеля и помещения внутри подпорной стенки — рассчитано на период до 2030 года. В 2026—2027 пройдёт разработка научной концепции экспозиции и благоустройство территории, в 2027—2030 годах — оформление экспозиционно-выставочных пространств, в 2029—2030 годах — комплексное благоустройство территории и создание новой уличной экспозиции.

Согласно предварительным планам, во флигеле разместятся пространства для работы с целевыми аудиториями — студентами, краеведами, дизайнерами, — библиотека и архив с публичным доступом.

В каретном сарае появится новое выставочное пространство. В настоящее время краеведческий музей не располагает площадями для масштабных временных экспозиций, новые площади должны восполнить этот недостаток. Как сообщил «Новому компаньон» источник в музее, уже обсуждается тематика первой выставки в новом зале. Предполагается, что она может быть посвящена Каме и пермскому судоходству — от Николая васильевича Мешкова до Камского речного пароходства, занимавших нынешнее здание музея в разное время.

Кроме того, обсуждается организация фондовых выставок в формате открытого хранения.

В бывших служебных помещениях будут также организованы музейный туристический визит-центр, сувенирный магазин и музейное кафе. Магазин будет размещён в здании, где во времена Мешкова работала лавка.

Светлана Неганова также сообщила, что существенному переформатированию подвергнется и основная экспозиция музея, которая с 2007 года располагается в особняке Николая Мешкова, но детали этого переформатирования пока не раскрываются.

Напомним, Пермский краеведческий музей получил четыре подсобных помещения усадьбы Мешкова — флигель, лавку, каретный сарай и «службы» — в мае нынешнего года.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.