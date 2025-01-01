В минтарифов Прикамья объяснили повышение цен в электричках Тариф вырастет с 2026 года Поделиться Твитнуть

С начала 2026 года в Пермском крае поднимут тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородных поездах. Эти тарифы установлены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 7 ноября 2026.

Как пояснили в минтарифов региона, повышение цен в 2026 году произойдёт с учетом изменения индекса потребительских цен, который на 2026 год составил 5,1%. Сейчас цена на проезд по Пермскому городскому округу составляет 40 руб., а в 2026 году составит 42 руб.

«Рост тарифов вызван в том числе увеличением расходов на аренду подвижного состава ОАО «РЖД», а также расходов на обеспечение транспортной безопасности», — сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе минтарифов Прикамья.

Напомним, после повышения цен на проезд жители региона будут платить значительно больше. Например, поездка от Перми II до Кунгура подорожает до 283 руб., а до Верещагино — 326 руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.