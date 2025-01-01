С 1 января в Прикамье повысится стоимость проезда в электричках Корректировка тарифов проводится ежегодно Поделиться Твитнуть

фото: АО "Пермская пригородная компания"

С начала 2026 года в Пермском крае вырастут цены на проезд в пригородных поездах. Это следует из постановления, опубликованного Министерством тарифного регулирования и энергетики Прикамья.

Согласно новым расценкам, поездки в пределах «Агломерации Пермь» будут обходиться в 42 руб. (вместо 40 руб. в 2025 году). Существенное повышение тарифов коснётся междугородных направлений: так, поездка от Перми II до Кунгура подорожает до 283 руб., а до Верещагино — 326 руб.

Корректировка тарифов проводится ежегодно в соответствии с экономической ситуацией в регионе.

Ранее «Новый компаньон» писал, что вносятся изменения в расписание пригородного поезда №6043/6044, следующего по маршруту «Пермское центральное кольцо».

