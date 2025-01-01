Пермская кольцевая электричка изменит расписание движения Поделиться Твитнуть

РЖД

С 26 октября вносятся изменения в расписание пригородного поезда №6043/6044, следующего по маршруту «Пермское центральное кольцо». Теперь поезд будет отправляться со станции Пермь-2 в 07:45 (ранее в 08:45). Об этом сообщает Пермская пригородная компания.

Далее расписание выглядит следующим образом: Пермь-Сорт: 07:53—08:01, Комплекс ППИ: 08:10—08:11, Кабельная: 08:17—08:18, КАМ ГЭС: 08:25—08:26, Левшино: 08:28—08:36, Кам ГЭС: 08:37—08:38, Молодёжная: 08:40—08:41, Кислотный: 08:44—08:45, Балмошная: 08:47—08:48, Юбилейная: 08:49—08:50, Язовая: 08:51—08:52, Мотовилиха: 08:54—08:55, Славянова: 08:56—08:57, Пермь-1: 09:00—09:01.

Прибытие на станцию Пермь-2 будет осуществляться в 09:08 (ранее в 10:32).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.