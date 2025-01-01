В пермский аэропорт с задержкой прилетят рейсы из Ярославля и Шарм-эш-Шейха Отложены также вылеты в эти города Поделиться Твитнуть

Алина Наумова

Согласно онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино, в пятницу, 21 ноября, задерживаются прилёты и вылеты рейсов от авиакомпаний «РусЛайн» и Ural Airlines.

Прибытие самолёта Bombardier из Ярославля отложено с 22:00 до 23:40, рейс 7R 850. Обратный рейс 7R 849 от авиакомпании «РусЛайн» вылетит в 00:25 22 ноября вместо 22:50 21 ноября.

Вылет рейса U6 1513 от Ural Airlines в Шарм-эш-Шейх перенесён на три часа — с 23:00 21 ноября на 02:00 22 ноября. Прибытие обратного рейса U6 1514 ожидается в 00:45 22 ноября вместо 21:35 21 ноября.

Причины задержек не сообщаются.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в среду, 20 ноября, в пермском аэропорту на прилёт и вылет задерживались три авиарейса — два из Шарм-эш-Шейха (Египет) и один из Москвы авиакомпании Nordwind Airlines. Рейс в столицу страны был задержан почти на 14 часов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.