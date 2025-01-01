В пермском аэропорту задерживается на прилёт два рейса из Шарм-Эль-Шейха Также на 14 часов перенесли вылет самолёта в Москву Поделиться Твитнуть

Алина Наумова

В среду, 20 ноября, в пермском аэропорту на прилёт и вылет задерживаются три авиарейса. Информация следует из онлайн-табло международного аэропорта Большое Савино.

Два рейса из Шарм-Эль-Шейха (Египет) ожидаются с опозданием. Рейс N4 3360 авиакомпании Nordwind Airlines, который должен был приземлиться в Пермь в 02:15, теперь прибудет с задержкой в 13 часов — в 15:40. Ещё один рейс FV 5570 из Шарм-Эль-Шейха, обслуживаемый авиакомпанией Россия, также задерживается более чем на час и теперь ожидается в 14:41 вместо первоначального времени — 13:20.

Кроме того, вылет рейса из Перми в Москву от Nordwind Airlines также задержан почти на 14 часов. Самолёт, который должен был вылететь в 04:00, теперь отправится в 17:45.

Накануне стало известно о задержке рейсов на прилёт и вылет от авиакомпании «ЮВТ Аэро». Так, 17 ноября с 12:30 до 16:00 отложили прибытие самолёта Bombardier из Казани, рейс ЮВ 541. Вылет рейса RT 705 той же авиакомпании в Ташкент был отложен с 13:45 до 17:00.

