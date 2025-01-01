В Пермь с задержкой прилетят самолёты из Казани и Ташкента Отложены и вылеты в эти города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино в понедельник, 17 ноября, задерживаются прилёты и вылеты рейсов авиакомпании «ЮВТ Аэро».

Так, с 12:30 до 16:00 отложено прибытие самолёта Bombardier из Казани, рейс ЮВ 541. Обратный рейс в столицу Татарстана ЮВ 542 вылетит в 00:40 18 ноября вместо 22:30 17 ноября.

Вылет рейса RT 705 той же авиакомпании в Ташкент отложен с 13:45 до 17:00. Прибытие обратного рейса RT 706 ожидается в 23:40 вместо 21:30 по расписанию.

Причины задержек не сообщаются. По информации Росавиации, утром в аэропорту Казани вводились ограничения, которые уже сняты.

