Часть пострадавших в ДТП под Кунгуром в Прикамье выписали из стационаров Они отправлены на амбулаторное лечение и реабилитацию

Пресс-служба Министерства здравоохранения Пермского края

Трое пострадавших в автоаварии, которая произошла 14 ноября на трассе под Кунгуром, выписаны из стационаров. Как сообщает краевое министерство здравоохранения, они отправлены для дальнейшего наблюдения на амбулаторное лечение и реабилитацию.

Остальные пострадавшие остаются в пермских больницах и получают нужную медицинскую помощь. Кроме того, в ведомстве отметили, что врачи провели телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами страны по каждому случаю.

Напомним, ДТП произошло на 64-м км трассы Пермь—Екатеринбург (Кунгурский округ). Погибли 7 человек, еще 12 были доставлены в медицинские учреждения Перми. Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, четверо — в тяжелом. Состояние еще одного пациента оценивалось как средней степени тяжести, а пятерых — как удовлетворительное.

Правоохранительные органы предполагают, что водитель автобуса пытался избежать столкновения с впереди идущим транспортом и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с фурой Scania.Следствие установило, что все погибшие были пассажирами микроавтобуса, включая одного несовершеннолетнего.

