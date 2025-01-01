Алёна Бронникова В мэрии Перми прокомментировали претензии к владельцам сети АЗС Власти требуют снести объект у заправки на Подлесной Поделиться Твитнуть

В администрации Перми прокомментировали иск к владельцу автозаправочной станции V&V по ул. Подлесной, 55 о сносе объекта капитального строительства. Иск был принят к производству Арбитражным судом Пермского края в ноябре и назначен к рассмотрению 10 декабря.

«Администрацией Дзержинского района подан иск к ООО «Вес», которому принадлежит АЗС V&V, в отношении одноэтажного объекта, возведённого из блоков, вблизи АЗС. В настоящее время помещение не эксплуатируется, вывески и информационные таблички отсутствуют. Иск подан в связи с отсутствием разрешения на строительство», — рассказали в мэрии.

Как писал ранее «Новый компаньон» администрация района требует признать постройку самовольно возведённой и снести её. Площадь объекта ориентировочно составляет 165 кв. м. Суд также удовлетворил ходатайство истца о принятии обеспечительных мер в виде запрета производить государственную регистрацию сделок в отношении спорного участка и расположенных на нём сооружений, а также вносить по ним любые изменения в ЕГРН.

