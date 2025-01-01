Алёна Бронникова Мэрия Перми требует снести АЗС на Подлесной В отношении спорного объекта введены обеспечительные меры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Дзержинского района Перми требует от собственника АЗС по ул. Подлесной, 55 признать постройку самовольно возведённой и снести её. Арбитражный суд Пермского края принял иск к производству 10 ноября.

Как отмечается в картотеке арбитражных дел, заявление от мэрии о неисполнении обязанностей по сносу самовольной постройки или её приведению в соответствие с указанными параметрами и требованиями было направлено 6 ноября. Ответчиком выступает ООО «Вес», зарегистрированное в Сочи.

Власти требуют признать объект капитального строительства (одноэтажное нежилое здание площадью ориентировочно 165 кв. м, расположенное на земельном участке по ул. Подлесной, 55 и частично на земельном участке по ул. Подлесной, 53) самовольной постройкой. Ответчика намерены обязать снести объект в течение 90 календарных дней с момента вступления решения в законную силу и за каждый день просрочки взыскать судебную неустойку в 15 тыс. руб.

Суд также удовлетворил ходатайство истца о принятии обеспечительных мер в виде запрета Росреестру производить государственную регистрацию сделок в отношении спорного участка и расположенных на нём сооружений, а также вносить по ним любые изменения в ЕГРН.

«В обоснование заявления истец указывает, что строительство спорного объекта в отсутствие разрешительной документации является нарушением градостроительного и земельного законодательства. По мнению администрации района, спорный объект отвечает признакам самовольной постройки, установленным ст. 222 ГК РФ, и подлежит сносу», — сообщается в документах суда.

По мнению мэрии, возведённый в нарушение норм объект создаёт угрозу жизни и здоровью жителей, которые могут находиться в нём и по соседству. В случае отчуждения права собственности на объект непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены департамент градостроительства и архитектуры и департамент земельных отношений Перми, минимущества, Росреестр Пермского края и Ильяса Гудулова. Дело назначено к рассмотрению на 10 декабря.

По данным «2ГИС», по ул. Подлесной, 55 расположена АЗС V&V, рядом, по ул. Подлесной, 55а/1, - автомойка, по ул. Подлесной, 53 — здание бывшего мебельного центра City hall.

На сайте Checko отмечается, что ООО «Вес» было зарегистрировано в 1995 году в Сочи. Компания занимается арендой и управлением недвижимостью, является правообладателем товарного знака, представляющего собой логотип сети автозаправочных станций V&V. Прошлый год предприятие завершило с убытком в 7 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.